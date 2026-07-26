Mancini adesso può tornare a sperare per la Nazionale ha respinto quattro offerte

Da ilmessaggero.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mancini può ora sperare di tornare a guidare la nazionale, dopo aver rifiutato quattro offerte di lavoro. Recentemente ha fatto un breve viaggio in Puglia per incontrare un calciatore europeo e successivamente si è spostato a Saint Tropez, dove ha trascorso del tempo per rilassarsi.

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