Mancini può ora sperare di tornare a guidare la nazionale, dopo aver rifiutato quattro offerte di lavoro. Recentemente ha fatto un breve viaggio in Puglia per incontrare un calciatore europeo e successivamente si è spostato a Saint Tropez, dove ha trascorso del tempo per rilassarsi.

Il viaggio lampo in Puglia per abbracciare un Campione d'Europa, Gigio Donarumma, e subito dopo il blitz a Saint Tropez dove scaricare le tensioni degli ultimi giorni. Roberto Mancini si è sentito il nuovo ct azzurro per una quarantina di giorni, investito privatamente da Giovanni Malagò ancora prima che venisse eletto dall'assemblea del 22 giugno. Appena candidato dalla Lega di Serie A, l'ex numero uno del Coni aveva subito avvicinato l'amico Mancini per sussurrargli la sua idea: un tandem vincente, in campo e fuori, per rialzare il Club Italia. Era la fine di maggio e il tecnico di Jesi aveva già deciso di lasciare il... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Mancini adesso può tornare a sperare, per la Nazionale ha respinto quattro offerte

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mancini adesso può tornare a sperare, per la Nazionale ha respinto quattro offerte

Notizie e thread social correlati

Italia, Mancini adesso può tornare a sperare, per la Nazionale ha respinto quattro offerteMancini può tornare a sperare nella guida della Nazionale dopo aver rifiutato quattro offerte di lavoro.

Respinto il ricorso, la "mamma del bosco" non può tornare nella casa famigliaIl Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha respinto il ricorso presentato dagli avvocati della “famiglia del bosco” contro l’ordinanza del 6 marzo...

Temi più discussi: Mancini adesso può tornare a sperare, per la Nazionale ha respinto quattro offerte; Mancini: Non ci sono stati contatti per tornare in nazionale; Nuovo CT Italia: Guardiola si allontana, Mancini frena. La Serie A spinge Conte; Pep o Mancini: ora serve un top.

Caos Pirlo, Mancini adesso può tornare a sperare: per la Nazionale ha respinto quattro offerteIl viaggio lampo in Puglia per abbracciare un Campione d'Europa, Gigio Donarumma, e subito dopo il blitz a Saint Tropez dove scaricare le tensioni degli ultimi giorni. Roberto Mancini ... corriereadriatico.it

#Pirlo nella bufera. A far discutere è il ruolo che l'ex allenatore di #juventus e #sampdoria ricopre di Global Ambassador per il bookmaker Fonbet, uno dei principali del mercato russo. Una vicenda che può far tornare in auge per l' #Italia i nomi di #Conte e # x.com

Sampdoria, sogno Mancini: Tornare a Genova? L’idea c’è, può essereRoberto Mancini ha ritirato ieri a Parma il premio come Legendary Coach, ma è anche la squadra con cui ha segnato uno storico gol di testa, a tempo scaduto, nell’anno dello scudetto. Sono passati ... genova.repubblica.it