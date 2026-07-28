Ultimissime Juve LIVE | l’agente di Zirkzee è in Italia Chiellini nel mirino della FIGC

L’agente di Zirkzee si trova attualmente in Italia, secondo quanto riferiscono fonti vicine alla situazione. Nel frattempo, la FIGC ha messo nel mirino Chiellini, senza ulteriori dettagli sulla motivazione. La Juventus resta al centro delle notizie, con aggiornamenti continui sulle operazioni di mercato e sulle eventuali novità legali o sportive. Le ultime ore vedono un'intensa attività intorno ai giocatori e alle decisioni della federazione.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 28 luglio 2026. L’agente di Zirkzee in Italia, ha parlato anche con la Juve! Cifre e dettagli della possibile operazione con il Manchester United. Ore 09.40 – La Juventus sogna di affiancare Zirkzee a Kolo Muani: l’agente è in Italia per cercare una soluzione per l’attaccante olandese in uscita da Manchester Chiellini nuovo dt della Nazionale italiana? Il dirigente della Juve ora ci prova: cosa può succedere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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