Calciomercato Juve LIVE | settimana decisiva per Kolo Muani nel mirino anche Zirkzee

La Juventus è in trattativa con un attaccante francese, Kolo Muani, in questa settimana che si preannuncia decisiva. Sul tavolo anche il nome di Zirkzee, sempre nel mirino della società. Le trattative sono in corso e si susseguono incontri tra le parti interessate. La società bianconera continua a monitorare le opportunità di mercato, senza confermare ufficialmente alcun accordo. Le operazioni sono ancora in fase di definizione e non sono stati annunci ufficiali.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dall’amministratore delegato Giovanni Carnevali, dal Chief Football Officer Frederic Massara, dal direttore sportivo Marco Ottolini, dal Chief Club Affairs Officer della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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CALCIOMERCATO JUVE: RILANCIO DECISIVO per MUHAREMOVIC e KOLO MUANI || Con @twotalkstv

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