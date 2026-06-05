Ultimissime Juve LIVE | le parole di Chiellini idea Maignan

Chiellini ha commentato le recenti decisioni della società e le sfide future della squadra. Nel frattempo, si sta valutando l'acquisto di un nuovo portiere, con l'ipotesi di ingaggiare un calciatore che gioca in Francia. La società sta monitorando anche altre opzioni per rafforzare la rosa. Le notizie sono aggiornate in tempo reale e riguardano le ultime ore in casa bianconera.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 5 giugno 2026. Maignan via dal Milan? Dall’addio di Tare e Allegri all’interesse della Juventus: ecco la verità. Il club bianconero monitora la situazione. Ore 14:30 – Mike Maignan con il futuro in bilico, il francese potrebbe lasciare i rossoneri dopo i recenti cambi societari. La Juventus osserva la situazione con attenzione Chiellini deluso: «Abbiamo toccato il fondo! Mancare tre Mondiali di fila è un peso duro da sopportare e me li sento nel profondo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Juventus-Galatasaray, le parole di Chiellini nel post partita | Champions League

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