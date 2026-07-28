Spesso curare ulivi, lavanda e mirto diventa un compito impegnativo, tra potature, annaffiature e trattamenti. Questa gestione quotidiana trasforma il verde domestico, che dovrebbe offrire relax, in un’attività che richiede tempo e fatica. Le piante vengono scelte come elementi decorativi e di piacere, ma mantenere il loro verde in forma può risultare complesso. La cura delle piante richiede costanza e attenzione, spesso più di quanto si immagini.

Molto spesso la gestione quotidiana del verde di casa, tra le continue potature, annaffiature e trattamenti, trasforma quello che dovrebbe essere un angolo di pace in un impegno faticoso. La progettazione del giardino mediterraneo, però, permette di capovolgere questo approccio: non si tratta di manutenzione del terreno, ma di fare vera e propria architettura del paesaggio. Nel design d’esterni contemporaneo, lo spazio aperto viene concepito come un prolungamento naturale dell’indoor, un salotto a cielo aperto in cui le piante corrispondono a elementi d’arredo viventi. Ispirandosi alle coste del Sud Italia, della Provenza e della Spagna, questo stile è caratterizzato da un approccio artigianale al progetto e uno studio su misura degli spazi. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ulivi, lavanda e mirto si scelgono come un divano, non come un impegno da mantenere

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