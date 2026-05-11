Crosetto | Mantenere le basi in Italia è interesse degli Usa Spese militari? Abbiamo preso un impegno

Il ministro della Difesa ha dichiarato che mantenere le basi militari in Italia rappresenta un interesse degli Stati Uniti. In merito alle spese militari, ha affermato che il paese ha assunto un impegno in questo settore. La sua dichiarazione arriva dopo che è stato sollevato il dibattito sulla possibile riduzione degli impegni dell’Italia nelle spese militari, a causa delle difficoltà economiche attuali.

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