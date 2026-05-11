Crosetto | Mantenere le basi in Italia è interesse degli Usa Spese militari? Abbiamo preso un impegno
Il ministro della Difesa ha dichiarato che mantenere le basi militari in Italia rappresenta un interesse degli Stati Uniti. In merito alle spese militari, ha affermato che il paese ha assunto un impegno in questo settore. La sua dichiarazione arriva dopo che è stato sollevato il dibattito sulla possibile riduzione degli impegni dell’Italia nelle spese militari, a causa delle difficoltà economiche attuali.
Raggiunto da Fanpage, il ministro della Difesa interviene nel dibattito sulla possibile riduzione degli impegni previsti dall'Italia per le spese militari, a seguito del peggioramento del quadro economico. Crosetto parla anche dell'ipotesi di Trump di chiudere le basi usa in Italia e della possibile missione nello stretto di Hormuz.🔗 Leggi su Fanpage.it
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