Disaronno ha completato l’acquisizione del 100% di Amaro Averna e Mirto Zedda Piras. L’operazione, annunciata il 3 giugno, è stata conclusa tramite la holding Illva Saronno, ora chiamata Disaronno Group. Il valore complessivo dell’acquisto è di 100 milioni di euro.

Disaronno, attraverso la holding Illva Saronno (rebrandizzata in Disaronno Group), ha annunciato il 3 giugno il perfezionamento del closing per l’acquisizione del 100% di Amaro Averna e Zedda Piras da Campari. L’accordo, sottoscritto il 18 dicembre 2025 e chiuso il 28 maggio, vale circa 100 milioni di euro e si concretizza con la costituzione della newco Meridia, con sede a Sassari, che subentra a Campari Group nella governance dei due marchi. Gli 11 dipendenti complessivi degli stabilimenti di Averna (a Caltanissetta) e di Zedda Piras (ad Alghero) sono stati assorbiti dalla nuova società. Quanto vale l’operazione di acquisizione dei due marchi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Disaronno compra Amaro Averna e Mirto Zedda Piras da Campari per 100 milioni

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