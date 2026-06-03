Disaronno compra Amaro Averna e Mirto Zedda Piras da Campari per 100 milioni

Da quifinanza.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Disaronno ha completato l’acquisizione del 100% di Amaro Averna e Mirto Zedda Piras. L’operazione, annunciata il 3 giugno, è stata conclusa tramite la holding Illva Saronno, ora chiamata Disaronno Group. Il valore complessivo dell’acquisto è di 100 milioni di euro.

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Disaronno, attraverso la holding Illva Saronno (rebrandizzata in Disaronno Group), ha annunciato il 3 giugno il perfezionamento del closing per l’acquisizione del 100% di Amaro Averna e Zedda Piras da Campari. L’accordo, sottoscritto il 18 dicembre 2025 e chiuso il 28 maggio, vale circa 100 milioni di euro e si concretizza con la costituzione della newco Meridia, con sede a Sassari, che subentra a Campari Group nella governance dei due marchi. Gli 11 dipendenti complessivi degli stabilimenti di Averna (a Caltanissetta) e di Zedda Piras (ad Alghero) sono stati assorbiti dalla nuova società. Quanto vale l’operazione di acquisizione dei due marchi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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