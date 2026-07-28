Ucraina e Iran come le due guerre rischiano di esplodere sulle rive del lago più grande del mondo

Da ilmessaggero.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Kiev ha rivendicato un attacco a lungo raggio contro imbarcazioni che, secondo le autorità, trasportavano materiali militari tra Russia e Iran nel Mar Caspio. La notizia si aggiunge alle tensioni tra Ucraina e Iran, con il conflitto che si estende fino alle rive del lago più grande del mondo.

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La guerra tra Russia e Ucraina si allarga fino al Mar Caspio e apre un nuovo fronte di tensione con l' Iran. Kiev ha rivendicato un attacco a lungo raggio contro alcune imbarcazioni che, secondo Zelensky, erano utilizzate per trasportare materiali militari tra Russia e Iran. Tra gli obiettivi colpiti ci sarebbe stata anche una nave da guerra. Teheran sostiene invece che l'attacco ha centrato una nave commerciale iraniana, provocando un'esplosione nella quale è morto un marinaio e un altro membro dell'equipaggio è rimasto ferito. Il governo iraniano ha definito l'operazione un «atto di aggressione» e ha convocato il rappresentante diplomatico ucraino per protestare formalmente. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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