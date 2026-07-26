Una giovane calciatrice, cresciuta sulla riva del Magra, si trasferisce in prestito dalla Juventus al Como. La sua carriera passa dal calcio di provincia a quello di una squadra di livello superiore, mantenendo invariati il carattere e l’umiltà. La ragazza ha iniziato a giocare in un territorio dove il calcio è ancora una passione autentica e i sogni si nutrono dell’odore dell’erba naturale.

Dalle rive del Magra a quelle del lago di Como il viaggio continua. Cambiano i colori della maglia, cambiano gli orizzonti, ma restano immutati il carattere e l’umiltà di una ragazza cresciuta nella terra dove il calcio è ancora passione genuina e i sogni hanno il profumo dell’erba di provincia. La Lunigiana la seguirà ancora una volta, perché quando un suo figlio o una sua figlia arriva nel calcio che conta, è un po’ tutta la valle a sentirsi in campo. Dietro la firma di Ginevra Moretti, attaccante classe 2005, con il Como Women c’è una storia che nasce tra i monti e i campi della Lunigiana, una storia che affonda le radici a Villafranca, con una nascita a Pontremoli, e che oggi torna a riempire d’orgoglio un intero territorio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Calcio Una carriera iniziata sulle rive del Magra fino a raggiungere quelle del lago Lario. Ginevra Moretti approda al Como. Arriva in prestito dalla Juventus

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