Calcio Una carriera iniziata sulle rive del Magra fino a raggiungere quelle del lago Lario Ginevra Moretti approda al Como Arriva in prestito dalla Juventus
Una giovane calciatrice, cresciuta sulla riva del Magra, si trasferisce in prestito dalla Juventus al Como. La sua carriera passa dal calcio di provincia a quello di una squadra di livello superiore, mantenendo invariati il carattere e l’umiltà. La ragazza ha iniziato a giocare in un territorio dove il calcio è ancora una passione autentica e i sogni si nutrono dell’odore dell’erba naturale.
Dalle rive del Magra a quelle del lago di Como il viaggio continua. Cambiano i colori della maglia, cambiano gli orizzonti, ma restano immutati il carattere e l’umiltà di una ragazza cresciuta nella terra dove il calcio è ancora passione genuina e i sogni hanno il profumo dell’erba di provincia. La Lunigiana la seguirà ancora una volta, perché quando un suo figlio o una sua figlia arriva nel calcio che conta, è un po’ tutta la valle a sentirsi in campo. Dietro la firma di Ginevra Moretti, attaccante classe 2005, con il Como Women c’è una storia che nasce tra i monti e i campi della Lunigiana, una storia che affonda le radici a Villafranca, con una nascita a Pontremoli, e che oggi torna a riempire d’orgoglio un intero territorio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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