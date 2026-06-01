Fumone walkzone - camminando lungo le rive del Lago di Canterno

A Fumone è stata inaugurata una walkzone lungo le rive del Lago di Canterno, con l’obiettivo di rendere la camminata più coinvolgente. La proposta prevede l’uso di cuffie per ascoltare musica, con l’opzione di ballare, cantare e socializzare mentre si percorre il percorso. La walkzone è stata progettata per combinare attività fisica e divertimento, offrendo un’esperienza che integra esercizio e intrattenimento. La zona si rivolge a chi desidera praticare sport all’aperto in modo più stimolante.

Camminare non è mai stato così divertente ed allenante! Indossate le cuffie e lasciatevi trasportare, balla, canta, fai nuove amicizie e goditi ogni passo, perché il benessere non è noioso! Camminare in WALKZONE MODE sarà straordinariamente eccitante.una vera festa in movimento! DETTAGLI: 7. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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