Ucraina attacco russo su Sumy | sei feriti tra cui tre bambini
Un attacco russo ha colpito la città di Sumy in Ucraina, causando il ferimento di sei persone, tra cui tre bambini. Le autorità regionali hanno confermato i feriti, ma non sono stati forniti dettagli sulle condizioni di salute. L’attacco si è verificato in un’area abitata, senza specificare le modalità dell’attacco o eventuali danni materiali. Nessuna informazione è stata comunicata riguardo a eventuali vittime o altre conseguenze immediate.
In Ucraina sei persone, tra cui tre bambini, sono rimaste ferite in seguito a un attacco russo sulla città di Sumy, secondo quanto riferito dalle autorità regionali ucraine. I servizi di emergenza hanno dichiarato che il raid ha colpito una zona residenziale con bombe guidate e droni, causando danni a case private e a un’azienda agricola. L’ Aeronautica ucraina ha riferito che nella notte la Russia ha lanciato 131 droni d’attacco a lungo raggio, di cui 107 neutralizzati o disturbati e 16 capaci di provocare danni in nove località. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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