Ucraina | attacco russo su Sumy in fiamme una stazione di servizio

Un attacco russo ha colpito una stazione di servizio a Sumy, in Ucraina, causando l’incendio del sito. Non ci sono state segnalazioni di feriti o altre vittime. L’attacco, ritenuto mirato, ha provocato danni alla struttura. Le autorità locali stanno indagando sull’accaduto. La zona è stata raggiunta da un singolo episodio di lancio di razzi o proiettili. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito le motivazioni o i responsabili dell’attacco.

(LaPresse) Sarebbe stato un attacco mirato della Russia a colpire e mandare in fiamme una stazione di servizio a Sumy, in Ucraina. Non sono state segnalate. Intervenuti i servizi di emergenza per arginare l’incendio. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Moment as Russian FPV makes its task on autotransformer of Sumy power substation!

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