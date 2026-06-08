Ucraina drone russo su edificio residenziale a Sumy | feriti

Un drone russo ha colpito lunedì un edificio residenziale di cinque piani a Konotop, nella regione di Sumy, in Ucraina. L’attacco ha causato feriti tra i residenti e danni all’edificio. Non sono stati forniti dettagli sul numero di feriti o sull’entità dei danni. L’incidente si è verificato nel nord-est del paese.

Un drone russo lunedì ha colpito un edificio residenziale di cinque piani a Konotop, nel nord-est dell’Ucraina, nella regione di Sumy. I soccorritori hanno estratto tre persone vive dalle macerie. Tra i feriti c’è un bambino, hanno riferito le autorità. Alle operazioni di ricerca hanno partecipato squadre cinofile dei Servizi statali di emergenza ucraini. La Russia ha preso di mira l’Ucraina con 155 droni, di cui 124 sono stati abbattuti o neutralizzati dalle difese aeree ucraine, comunica l’aeronautica militare ucraina. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galai, in Romania

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