Una donna è morta dopo essere stata investita da un cavallo. La procura ha chiesto l’archiviazione per l’istruttrice coinvolta nell’incidente, ma la famiglia si oppone alla decisione. La vittima aveva espresso il desiderio di vivere in un ranch negli Stati Uniti, allevare puledri e spostare le mandrie a cavallo. La sua aspirazione era stata anche documentata in un tema scolastico.

Da grande le sarebbe piaciuto vivere in un ranch negli Usa, allevare puledri e spostare le mandrie a cavallo, stare immersa nella natura. Ma quel sogno americano, messo nero su bianco anche in un tema scolastico, svanì nel peggiore dei modi. Nel pomeriggio del 7 marzo 2024 Arianna Giaroli, 13 anni, di Carpi (Modena), fu colpita al volto dal calcio di un cavallo mentre lo stava conducendo a mano nel centro ippico "Il Vigneto" di San Martino, dov’era iscritta dal 2023. La ragazzina apparve subito in condizioni disperate: trasportata in elisoccorso in rianimazione all’ospedale Maggiore di Parma, le fu diagnosticato un trauma cranico con emorragia ed edema cerebrale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Uccisa da un cavallo. Chiesta l’archiviazione per l’istruttrice indagata. Ma la famiglia si oppone

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