La Procura di Milano ha depositato la richiesta di archiviazione dell’indagine su Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale, coinvolto in quattro partite. L’indagine riguardava un presunto concorso in frode sportiva, ma ora si chiede di archiviare il procedimento. Rocchi risulta indagato e ora si attende la decisione del giudice.

È stata depositata la richiesta di archiviazione della Procura di Milano in merito all’indagine che vede coinvolto Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale, per concorso in frode sportiva, relativamente a quattro partite. È stata richiesta al gip l’archiviazione per l’ipotesi di frode sportiva ed è stata stralciata la parte relativa alle “bussate” al Var. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura generale dello sport del Coni e alla Procura federale della Fgci per quanto di loro competenza. Rocchi e le presunte interferenze nelle designazioni arbitrali. A Rocchi erano state contestate delle presunte interferenze nelle designazioni arbitrali per favorire la scelta di direttori di gara graditi all’Inter. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Rocchi, chiesta l’archiviazione. Inter indagata e archiviata

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