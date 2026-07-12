Alessandra Ollari morta a Parma chiesta l'archiviazione | È stata uccisa ma non possiamo trovare colpevoli

Da fanpage.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

È stata chiesta l’archiviazione per la morte di una donna scomparsa e trovata morta a Parma il 2 febbraio 2024. Gli investigatori hanno stabilito che la donna è stata uccisa, ma non sono stati individuati responsabili. La richiesta di archiviazione è arrivata nonostante la certezza dell’omicidio. Le indagini, ancora in corso, non hanno portato all’identificazione di un colpevole.

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È stata chiesta l'archiviazione per la morte di Alessandra Ollari, la donna scomparsa a Parma e poi trovata morta il 2 febbraio 2024. L'archiviazione è stata richiesta nonostante sia certo, secondo chi indaga, che la donna è stata uccisa. Non ci sono però sospettati per il delitto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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