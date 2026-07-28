Ubriaco sul treno aggredisce gli agenti | arrestato aveva un coltello
Un uomo di 31 anni, richiedente asilo, è stato arrestato sabato sera a Bergamo dopo aver aggredito gli agenti di polizia sul treno. Durante l’intervento, l’uomo era ubriaco e ha opposto resistenza, inoltre aveva con sé un coltello multiuso. È stato accusato di resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e porto ingiustificato di arma.
Bergamo. Resistenza a pubblico ufficiale. Interruzione di pubblico servizio. Porto ingiustificato di un coltello multiuso. Sabato sera, la Polizia di Stato ha arrestato un richiedente asilo nigeriano di 31 anni, domiciliato in provincia di Brescia. L’intervento è stato effettuato da un equipaggio della Questura di Bergamo, inviato alla stazione ferroviaria a seguito di una segnalazione giunta alla Sala Operativa. Il personale ferroviario aveva richiesto l’intervento al binario 1 Est, dove un passeggero in evidente stato di alterazione alcolica, a bordo di un treno diretto a Brescia, si rifiutava di fornire le proprie generalità e di scendere dal convoglio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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