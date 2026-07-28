Ubriaco sul treno aggredisce gli agenti | arrestato aveva un coltello

Notizia in breve

Un uomo di 31 anni, richiedente asilo, è stato arrestato sabato sera a Bergamo dopo aver aggredito gli agenti di polizia sul treno. Durante l’intervento, l’uomo era ubriaco e ha opposto resistenza, inoltre aveva con sé un coltello multiuso. È stato accusato di resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e porto ingiustificato di arma.