Controlli a tappeto fermati 100 veicoli | motociclista ubriaco aggredisce gli agenti

Durante i controlli di domenica lungo la strada tra Caino e Vallio Terme, gli agenti della Polizia Provinciale hanno fermato più di 100 veicoli. Un motociclista, risultato ubriaco, ha aggredito gli agenti intervenuti per il controllo. Nessuna informazione è stata fornita sulla successiva azione legale o sull’identità delle persone coinvolte. I controlli sono stati effettuati nel tratto noto per incidenti, senza ulteriori dettagli sulle conseguenze per il motociclista.

Sono più di 100 i veicoli fermati e controllati nella giornata di domenica, alle Coste di Sant'Eusebio, dagli agenti della Polizia Provinciale impegnati in un servizio coordinato lungo la Sp237 del Caffaro, nel tratto tra Caino e Vallio Terme, storicamente caratterizzato da elevata incidentalità. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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