Ubriaco e armato di coltelli aggredisce gli agenti durante un controllo | un poliziotto ferito

Sabato 30 maggio 2026, in via Garibaldi a Como, un uomo in stato di alterazione ha aggredito gli agenti durante un controllo di routine. L’uomo, visibilmente ubriaco, ha estratto coltelli e li ha usati contro gli agenti, ferendo un poliziotto. La situazione è degenerata con l’intervento delle forze dell’ordine, che sono riuscite a disarmarlo e a bloccarlo.

Momenti di tensione nella mattinata di sabato 30 maggio 2026 in via Garibaldi a Como, dove un uomo in evidente stato di alterazione ha aggredito gli agenti intervenuti per un controllo di routine. La vicenda si è conclusa con l'arresto di un cittadino croato di 57 anni, senza fissa dimora in. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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