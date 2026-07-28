Il figlio di Andrea Pirlo ha espresso un forte dolore attraverso un commento pubblico. La moglie, Valentina Baldini, ha preso parola per commentare la situazione. Le polemiche che coinvolgono l’ex calciatore si sono fatte più intense negli ultimi giorni, attirando l’attenzione anche sulla famiglia, che si trova a vivere una situazione di tensione e discussione pubblica.

Dietro le polemiche che hanno travolto Andrea Pirlo nelle ultime settimane c’è anche il dolore di una famiglia costretta ad assistere a un dibattito pubblico diventato sempre più acceso. A rompere il silenzio è stato Nicolò Pirlo, figlio dell’ex campione del mondo, che ha scelto Instagram per difendere il padre dopo il naufragio della possibile nomina a commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio. Caso Andrea Pirlo in Nazionale, le parole del figlio. Con parole misurate ma profonde, Nicolò Pirlo – nato nel 2003 dal rapporto di Andrea con l’ex moglie Deborah Roversi – ha raccontato quanto sia difficile vedere una persona amata finire al centro delle critiche. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - “Tutto questo fa male”, il duro sfogo del figlio di Andrea Pirlo. Interviene la moglie Valentina Baldini

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