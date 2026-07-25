Andrea Pirlo chi è la moglie Valentina Baldini

Valentina Baldini, moglie di Andrea Pirlo, è una professionista nel settore degli immobili di lusso e dell'arte. Originaria di Torino, è nota per la sua bellezza e per aver attirato l’attenzione del marito. Pirlo, attuale allenatore della Nazionale italiana, sta insieme a Baldini da diversi anni. La coppia ha due figli. Baldini si distingue per il suo stile elegante e per mantenere un profilo riservato, lontano dagli eccessi mediatici.

Andrea Pirlo è l’ allenatore della Nazionale di Calcio Italiana da luglio 2026: ma chi è la moglie Valentina Baldini? È la meravigliosa bionda torinese che ha fatto perdere la testa al “Maestro”, ma anche una professionista dell’arte e degli immobili di lusso, lontana dallo stereotipo della classica WAG. Tra passioni, figli, trasferte internazionali e un passato da protagonista del gossip, Valentina Baldini è oggi il centro della vita privata dell’ex regista della Juventus e della Nazionale. Chi è Valentina Baldini. La moglie di Andrea Pirlo si chiama Valentina Baldini, è originaria di Torino e ha poco più di quarant’anni. Si è... 🔗 Leggi su Dilei.it

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