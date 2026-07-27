Il figlio di Pirlo ha pubblicato un messaggio sui social, criticando la decisione di non affidare la panchina della nazionale all’ex allenatore della Juventus. Nel post, ha difeso l’operato del padre e ha espresso disappunto per la sua esclusione dal ruolo di selezionatore. La pubblicazione è arrivata poche ore dopo l’annuncio ufficiale della decisione dei vertici della federazione calcistica. Nessun commento ufficiale è stato rilasciato in merito.

di Luca Fioretti Le parole di Nicolò Pirlo difendono l’operato dell’ex allenatore della Juventus dopo il mancato approdo sulla panchina della Nazionale. Il caos scatenatosi attorno alla panchina della Nazionale italiana ha travalicato i confini del terreno di gioco. Il dietrofront della FIGC sull’incarico di Commissario Tecnico ad Andrea Pirlo ha provocato una forte reazione emotiva e morale. A rompere il silenzio dopo la bocciatura dell’ex allenatore della Juventus è stato suo figlio Nicolò, che attraverso un lungo e accorato messaggio pubblicato sui propri canali social ha voluto prendere le difese del padre e scagliarsi contro il clima creato attorno alla sua figura. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Il figlio di Pirlo rompe il silenzio dopo la bocciatura di papà Andrea: duro messaggio sui social sull’ex Juve. Ecco cosa è successo

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