A Livigno, il prezzo del carburante si aggira sotto 1,50 euro al litro per super e diesel, attirando molti automobilisti. La località, che si trova in una zona senza dogana, offre prezzi più bassi rispetto ad altre aree, portando molti a fare rifornimento nel centro. La presenza di turisti e pendolari contribuisce a un afflusso costante di veicoli, anche a causa della crescente attenzione mediatica sulla regione.

Livigno, 28 luglio 2026 – I carburanti alle stelle portano ancora i pendolari del pieno a Livigno, in una realtà dove il turismo è in crescita, grazie anche alla visibilità olimpica. Negli anni ’80 e ’90 sigarette, zucchero, cioccolata e pieno erano un must estivo domenicale per le famiglie valtellinesi, grazie all’apertura del passo Forcola. Poi, pian piano, tutto è cambiato. Ma andare a fare carburante nel Piccolo Tibet conviene? Sì, anche se non c’è il clamoroso risparmio di una volta. In attesa dell’imminente taglio del prezzo dei carburanti, previsto per i prossimi giorni, Livigno si conferma come una delle località italiane dove benzina e diesel costano meno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Tutti in coda a Livigno per il pieno: un litro di super o diesel costa meno di 1.50 euro. A chi conviene di più?

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