A Livigno, il prezzo della benzina si attesta a 1,40 euro al litro, risultando tra i più bassi del paese. La città, situata in una zona di confine, presenta un costo del carburante inferiore rispetto ad altre aree italiane. La differenza si nota rispetto alle regioni vicine, dove i prezzi sono più alti. La variazione è legata a specifici fattori locali e alla posizione geografica.

Quasi tutt’Italia fa i conti con l’elevato costo dei carburanti. Esistono delle eccezioni come Livigno, che vanta uno dei prezzi della benzina più bassi d’Italia. Nel comune in provincia di Sondrio, infatti, il pieno può costare fino a 40 euro in meno rispetto al resto del Paese. Il motivo? Una particolarità fiscale: Livigno è tra le poche zone extradoganali italiane, dove su diversi prodotti (carburanti compresi) non si applicano l’Iva e le normali accise. Di fatto parliamo di uno specchio del costo effettivo che dovremo pagare al distributore, se non ci fossero tanti extra destinati allo Stato. Un divario che si è ampliato nel corso degli ultimi mesi, complice il drammatico rialzo delle quotazioni del petrolio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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© Quifinanza.it - Benzina a 1,40 euro a Livigno: perché qui costa meno delle altre città

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