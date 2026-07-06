Carburanti i prezzi non calano | il pieno costa fino a 3 euro in più meno sul litorale

I prezzi dei carburanti sono rimasti stabili o in aumento, con il pieno che può costare fino a 3 euro in più rispetto a prima. Nonostante la riapertura dello stretto di Hormuz, i costi non sono tornati ai livelli pre-crisi. La diminuzione dei prezzi, iniziata il 10 giugno, si è fermata venerdì scorso. Sul litorale, i prezzi sono leggermente più bassi rispetto ad altre zone, ma comunque più alti rispetto a prima della crisi.

La riapertura dello stretto di Hormuz non è bastata a far tornare i prezzi dei carburanti ai valori pre-crisi. La loro parziale discesa, iniziata il 10 giugno, è già terminata venerdì scorso. Dietro ci sono sì problemi nella catena di approvvigionamento ma anche, in certi casi, speculazione. Dai dati del ministero delle Imprese e del Made in Italy aggiornati al 3 luglio emerge che a Roma troviamo importi molto diversi sia per la benzina che per il diesel. Per la prima si va dagli 1,569 euro del self service ai 2,949 euro del servito, mentre per il secondo la forbice va dagli 1,614 euro del fai da te ai 2,279 euro con intervento del gestore della pompa. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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