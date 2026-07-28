Una ricerca recente suggerisce che un integratore molto diffuso potrebbe rafforzare le difese immunitarie contro i tumori. Negli studi, si è osservato come il sistema immunitario possa essere potenziato o modificato per combattere più efficacemente le cellule tumorali. La ricerca si concentra sulla relazione tra il sistema immunitario e le terapie oncologiche, considerando anche come alcune sostanze possano migliorare la risposta immunitaria. Attualmente, non ci sono ancora prove definitive che confermino l’efficacia clinica di questa strategia.

La ricerca oncologica, in particolare da qualche anno a questa parte, si sta concentrando sempre di più su un filone specifico, quello che riguarda il sistema immunitario sia come bersaglio delle terapie che come possibile alleato da potenziare e addestrare per combattere il cancro dall'interno. È in questo contesto che si inserisce uno studio coordinato dal Trinity College Dublin e dall'University College Dublin, riuscito a individuare in un comune integratore alimentare, il beta-glucano del lievito, un possibile strumento per rafforzare le difese immunitarie contro i tumori. La scoperta, secondo i ricercatori, si è rivelata particolarmente rilevante per le persone con obesità, ad oggi ancora una delle condizioni che più compromettono la risposta immunitaria antitumorale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tumori: un integratore molto comune rafforza le difese contro il cancro. Lo studio

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