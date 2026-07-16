Studi preliminari suggeriscono che la creatina, comunemente usata da bodybuilder per migliorare la massa muscolare, potrebbe avere un ruolo nell’ambito delle terapie contro il cancro. Ricercatori stanno valutando il potenziale dell’integratore come supporto all’immunoterapia, ma non ci sono ancora risultati definitivi. La ricerca è in fase iniziale e non ci sono indicazioni ufficiali sulla sua applicazione clinica.

La creatina, sostanza conosciuta soprattutto come integratore per aumentare forza e massa muscolare potrebbe diventare, in futuro, un alleato dell’immunoterapia contro il cancro. È la conclusione di uno studio della University of California di Los Angeles (UCLA), pubblicato sulla rivista iScience, secondo cui la creatina sarebbe in grado di potenziare l’attività delle cellule dendritiche, le “sentinelle” del sistema immunitario che orchestrano l’attacco dei linfociti contro il tumore. Nei modelli sperimentali, l’integrazione di creatina ha rallentato la crescita del melanoma e rafforzato la risposta immunitaria antitumorale. I risultati sono promettenti, ma riguardano esclusivamente esperimenti condotti su cellule e modelli animali: è quindi troppo presto per parlare di un nuovo trattamento per i pazienti oncologici. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Creatina e cancro, l’effetto sorpresa: l’integratore dei bodybuilder contro i tumori

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Creatina, forse lunico integratore che funziona (ma non per tutti)

Notizie e thread social correlati

Creatina e cancro, i rischi della molecola usata per far crescere i muscoliUno studio evidenzia possibili rischi della creatina, una molecola usata per aumentare la massa muscolare.

Tumori, Mantovani (Humanitas): "Sfida è usare armi immunologiche contro il cancro"Il sistema immunitario umano, con oltre 4 miliardi di cellule, lavora per combattere i tumori fin dalle prime fasi di sviluppo.

Temi più discussi: La creatina non serve solo ai muscoli: ora interessa anche gli oncologi; Creatina contro i tumori: quanto c’è di vero?; Creatina e cancro, i rischi della molecola usata per far crescere i muscoli; Creatina, non solo muscoli: l'inaspettata scoperta sul legame con il rischio di cancro.

Creatina e cancro, l’effetto sorpresa: l’integratore dei bodybuilder contro i tumoriNuove ricerche mostrano che la creatina, nota come integratore per gli sportivi, potrebbe rafforzare la risposta del sistema immunitario contro i tumori. Gli studi sono ancora preclinici, ma aprono sc ... panorama.it

...Non voglio andare a lezione stasera. (Aggiornamento Cancro) reddit

Creatina e cancro, i rischi della molecola usata per far crescere i muscoliDiversi studi analizzano gli effetti della molecola anche nella probabilità di insorgenza di tumore. Cosa dicono le analisi finora ... dilei.it