Comune farmaco per asma e allergie efficace contro tumori aggressivi in laboratorio | lo studio su Nature Cancer

Una ricerca pubblicata su Nature Cancer ha mostrato che un farmaco comunemente usato per trattare asma e allergie ha avuto effetti positivi contro tumori aggressivi in esperimenti di laboratorio. Lo studio ha coinvolto test su cellule tumorali, evidenziando una possibile nuova applicazione del farmaco. La scoperta apre la strada a ulteriori approfondimenti, anche se non sono stati ancora definiti eventuali passaggi clinici o sperimentazioni su pazienti. La ricerca si è concentrata su modelli di laboratorio e non su studi clinici.

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