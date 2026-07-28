TS – Toro preso Comuzzo! Oggi le visite di Cömert

Il Torino ha ufficializzato l'acquisto di Pietro Comuzzo, rafforzando la linea difensiva. La trattativa si è conclusa ieri sera, dopo un inseguimento iniziato circa venti giorni fa e reso noto in anteprima da Tuttosport il 6 luglio. Contestualmente, sono previste le visite mediche di Eray Cömert, arrivato già nelle scorse settimane. Entrambi i giocatori sono stati acquisiti per rinforzare il reparto difensivo del club.

2026-07-28 08:40:00 Flash news da Tuttosport: Missione compiuta. L’inseguimento scattato una ventina di giorni fa e svelato in anteprima da Tuttosport lo scorso 6 luglio è arrivato ieri sera al traguardo: dopo lo svizzero Eray Cömert il Torino prende anche Pietro Comuzzo per rinforzare la propria retroguardia. Un colpo di mercato targato Gianluca Petrachi, che l’ha strappato alla concorrenza di mezza Serie A. In queste settimane, infatti, diverse società nostrane avevano cercato e sondato il terreno con l’agente Michelangelo Minieri per il talento classe 2005: dalla Lazio al Sassuolo passando per Bologna, Como e Udinese. Alla fine però l’ha... 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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