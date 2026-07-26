Fiorentina Il Colpo di Mezzanotte Le priorità di Paratici Comuzzo addio va al Toro

La Fiorentina continua la tournée in Inghilterra, mentre il direttore sportivo Fabio Paratici rimane in Italia. Le prossime settimane saranno decisive per completare alcune trattative di mercato e accelerare quelle considerate prioritarie dall’allenatore Fabio Grosso. Nel frattempo, il difensore Comuzzo ha lasciato il club e si è trasferito al Torino. La squadra lavora per rinforzare la rosa prima dell’inizio della nuova stagione.

Firenze, 26 luglio 2026 – La tournée inglese della Fiorentina prosegue, ma Fabio Paratici è rimasto in Italia. Una scelta che racconta bene il momento del mercato viola: i prossimi giorni saranno decisivi per chiudere alcune operazioni e dare un'accelerata a quelle ritenute fondamentali da Fabio Grosso. L'obiettivo è chiaro: almeno un esterno offensivo (meglio se due) e alleggerire l'organico attraverso alcune cessioni. https:www.lanazione.itfirenzecronacaangelo-di-livio-compleanno-1fd1284b Sul fronte degli acquisti, due affari sono ormai considerati praticamente definiti. Victor Valdepenas e Joao Mario attendono soltanto gli ultimi passaggi prima di diventare ufficialmente giocatori della Fiorentina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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