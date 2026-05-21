La Juventus si prepara per la sfida contro il Torino con alcune incognite in formazione. Thuram continua ad allenarsi a parte, mentre il tecnico sta valutando le scelte per la partita decisiva. La squadra si gioca una possibilità di arrivare in zona Champions e le ultime ore prima del match saranno decisive per le decisioni finali. La formazione probabile verrà definita nelle prossime ore, con alcuni dubbi ancora da risolvere.

Un’ultima partita per provare ad agguantare la zona Champions. La Juve si appresta ad affrontare il Derby della Mole contro il Torino in una sfida che varrà molto di più di una normale stracittadina. Il ko interno contro la Fiorentina ha complicato e non poco la corsa all’Europa che conta, il gruppo guidato da Luciano Spalletti dovrà dunque battere i granata domenica sera e sperare in qualche inciampo da parte delle squadre che precedono i bianconeri in classifica. Ma con quale formazione scenderà in campo la Juve? Il conto alla rovescia è scattato, tre giorni all’ultima di campionato in cui la Juve proverà a raggiungere la zona Champions: non dipenderà soltanto dal proprio risultato, ma i bianconeri dovranno innanzitutto vincere il derby e poi osservare gli altri risultati. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - TS – Juve, la probabile formazione di Spalletti per il Toro: Thuram ancora allenamento a parte, le ultime

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