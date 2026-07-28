Un incidente al maneggio ha portato a un procedimento giudiziario, con la richiesta di non archiviare il caso. La persona coinvolta aveva espresso il desiderio di vivere in un ranch negli Stati Uniti, allevare puledri e spostare mandrie a cavallo, sogno che ora si intreccia con le conseguenze di quanto accaduto. La vicenda si sta sviluppando nel contesto di un’indagine legale in corso.

Da grande la sarebbe piaciuto vivere in un ranch negli Usa, allevare puledri e spostare le mandrie a cavallo, stare immersa nella natura. Ma quel sogno americano, messo nero su bianco anche in un tema scolastico, svanì nel peggiore dei modi. Nel pomeriggio del 7 marzo 2024 Arianna Giaroli, 13 anni, di Carpi, fu colpita al volto dal calcio di un cavallo mentre lo stava conducendo a mano nel centro ippico ’Il Vigneto’ di San Martino (nel Reggiano), dov’era iscritta dal 2023. La ragazzina apparve subito in condizioni disperate: trasportata in elisoccorso in rianimazione all’ospedale Maggiore di Parma, le fu diagnosticato un trauma cranico con emorragia ed edema cerebrale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Tragedia al maneggio, no all’archiviazione"

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