I vigili del fuoco di Macerata sono al lavoro da più di ventiquattro ore per spegnere un incendio scoppiato al maneggio Foglia, situato in località Chiarino a Recanati. L’intervento, iniziato nella mattinata di ieri, riguarda un incendio che ha interessato alcune strutture del maneggio. I pompieri stanno operando per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non sono ancora state diffuse informazioni sulle cause dell’incendio o sui danni subiti.

Recanati (Macerata) 25 luglio 2026 – Da oltre ventiquattro ore i vigili del fuoco del comando provinciale di Macerata sono impegnati in un intervento tanto impegnativo quanto insolito al maneggio Foglia, in località Chiarino a Recanati. Dalle prime ore del pomeriggio di venerdì 24 luglio le squadre stanno lavorando senza interruzione per spegnere l'incendio sviluppatosi all'interno di un enorme cumulo di letame e paglia che, secondo le prime ipotesi, sarebbe andato in autocombustione. Un'operazione particolarmente complessa, resa difficile dal forte calore sprigionato dal materiale, dal vento che ha alimentato i focolai e dal denso fumo bianco e acre che per ore ha avvolto l'intera zona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Incendio al maneggio, pompieri al lavoro da 24 ore

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Incendio a Mugliano, ore di lavoro

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