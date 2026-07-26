incendio al maneggio oltre 24 ore per spegnerlo

L’incendio al maneggio Foglia, in località Chiarino di Recanati, ha richiesto più di ventiquattro ore di intervento da parte dei vigili del fuoco di Macerata. Le fiamme sono divampate in un grande cumulo di letame, causando un intervento prolungato per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area. Nessuna informazione sulle cause dell’incendio o sui danni subiti.

Per oltre ventiquattro ore il maneggio Foglia, in località Chiarino di Recanati, è stato al centro di un’imponente operazione dei vigili del fuoco di Macerata, impegnati a domare l’incendio sviluppatosi in un enorme cumulo di letame. L’allarme è scattato nel pomeriggio di venerdì e ancora ieri, per tutta la giornata, le operazioni di spegnimento e bonifica sono proseguite senza sosta. L’origine del rogo sarebbe riconducibile all’ autocombustione, un fenomeno raro ma conosciuto negli ambienti agricoli. Quando grandi masse di letame e paglia fermentano, il calore prodotto dai processi biologici può aumentare fino a raggiungere temperature tali da innescare la combustione spontanea del materiale, soprattutto nelle giornate più calde. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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