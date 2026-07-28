Nel palinsesto di Milano è Viva, il patrimonio del cinema muto è protagonista di un progetto culturale diffuso che unisce spettacolo dal vivo, educazione, divulgazione con una sguardo sensibile e approfondito sulle donne che ne hanno costruito il linguaggio. Il progetto si sviluppa nel Municipio 5, dove la Chiesa Rossa ospita il ciclo dei cine-concerti, mentre la Casa di Quartiere Tibaldi diventerà il luogo di approfondimento e confronto attraverso un programma di conferenze dedicate al rapporto tra cinema, musica, archivi e patrimonio culturale. Questa sera omaggio alla scrittrice Thea von Harbou, moglie di Fritz Lang. L’autrice scrisse con il marito la sceneggiatura del film "Metropolis" traendola dal suo omonimo romanzo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tra cinema e musica al femminile. Omaggio a Thea von Harbou mente “nascosta“ di Metropolis

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