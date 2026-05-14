Metropolis 2026 | il talk show Moc Night Live unisce teatro e cinema

Il talk show Moc Night Live, intitolato Metropolis 2026, combina elementi di teatro sociale e produzione Netflix in un format che prevede interviste dal vivo. Durante lo spettacolo, vengono accompagnate da musicisti specifici che suonano mentre vengono presentate le interviste. La trasmissione si svolge in una location dedicata, con un pubblico presente in sala e telecamere che riprendono le performance per una diffusione successiva. La produzione coinvolge diverse figure del mondo dello spettacolo e della cultura.

? Punti chiave Come dialogano il teatro sociale e la produzione Netflix nel talk show?. Chi sono i musicisti che accompagneranno le interviste dal vivo?. Come può il cinema muto di Vertov rinascere con musica dal vivo?. Perché l'accesso agli eventi è legato alla tessera Aics?.? In Breve Lunedì 18 maggio CineConcert con musica dal vivo di Pietro Borsò per film di Vertov. Musica dal vivo dei Riviera Paradise durante il talk show di sabato 16 maggio. Accesso gratuito tramite sottoscrizione tessera annuale Aics al costo di 5 euro. Collaborazione tra 9 Muse Srl, Associazione In Musicae Virtute e Accademia Cinema Toscana. Sabato 16 maggio alle ore... 🔗 Leggi su Ameve.eu

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