Da oggi e fino a domenica, al parco dei Tigli di Borgo Santa Maria a Pesaro si svolge la prima parte di PozzoPazzaEstate 2026. La manifestazione propone musica, spettacoli, sport e vari eventi pensati per tutte le età. L’iniziativa coinvolge cittadini, associazioni e volontari, offrendo un calendario ricco di appuntamenti estivi. La manifestazione si svolge nel rispetto delle normative vigenti e si svolge all’aperto.

Spettacoli, musica, sport e tanti appuntamenti pensati per il divertimento di ogni fascia d’età. Da oggi a domenica al parco dei Tigli di Borgo Santa Maria a Pesaro si terrà la prima parte della ‘ PozzoPazzaEstate 2026 ’ l’appuntamento estivo che ogni anno coinvolge cittadini, associazioni e volontari in un ricco calendario di eventi. Anche quest’anno la manifestazione, che proseguirà per tutto il mese di luglio nelle giornate dal 15 al 19 e dal 23 al 26, si conferma uno dei principali momenti di aggregazione del Quartiere 8, con l’obiettivo di rafforzare il senso di appartenenza e di favorire l’incontro tra gli abitanti della zona.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Al via la PozzoPazzaEstate. Tra musica, sport e cinema

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