Torna la Roccella Fitwalking | sei giorni tra sport salute e prevenzione

La Roccella Fitwalking si svolge per sei giorni in Calabria, offrendo una camminata non competitiva rivolta a tutti. L’evento si focalizza su promozione di salute, prevenzione e benessere psicofisico attraverso attività ludico-sportive. La manifestazione mira a coinvolgere partecipanti di tutte le età in percorsi di camminata, senza finalità competitive. La rassegna si svolge in un contesto aperto, con l’obiettivo di favorire uno stile di vita sano attraverso attività all'aperto.

Una camminata non competitiva, ludico sportiva e aperta a tutti: è la Roccella Fitwalking, la manifestazione calabrese che punta a promuovere salute, prevenzione e benessere psicofisico. Giunta alla sua quattordicesima edizione, l’iniziativa aprirà i battenti a Roccella Ionica il prossimo 9 agosto, per concludersi con la ‘ Walk for the cure ’ del 14 agosto. “Sono molto legata a questo evento. Pur non vivendo a Milano da tempo, porto sempre la Calabria nel cuore”, dichiara la senatrice Giusy Versace, atleta paralimpica e madrina dell’iniziativa, durante la conferenza stampa ospitata dal Senato. “Quando lo sport si mette a disposizione della ricerca e della promozione di corretti stili di vita non posso che mettermi a disposizione”, aggiunge Versace. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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