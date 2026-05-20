Tennis & Friends | a Napoli tre giorni di prevenzione gratuita tra sport salute solidarietà e divertimento

A Napoli, dal 22 al 24 maggio, si svolge la seconda tappa del Tour 2026 di Tennis & Friends – Salute e Sport, un evento che si svolge al Tennis Club Napoli. La manifestazione offre attività di prevenzione gratuita e si concentra su sport, salute e solidarietà. La collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Padel permette di coinvolgere i partecipanti in iniziative legate a stili di vita corretti. L’evento si estende su tre giorni e coinvolge diverse iniziative sportive e di sensibilizzazione.

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