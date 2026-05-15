SEI DELLE TORRI | SALUTE SPORT COMUNITÀ | A ROMAEST TRE GIORNI DI INCONTRI TALK E PREVENZIONE CON IL PATROCINIO DELLA REGIONE LAZIO

Da romadailynews.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 15 al 17 maggio 2026, il centro commerciale RomaEst organizza l’evento “Sei Delle Torri: Salute, Sport, Comunità” in collaborazione con il Municipio Roma VI delle Torri. L’iniziativa prevede incontri, talk e attività di prevenzione, con l’obiettivo di promuovere il benessere e l’inclusione attraverso lo sport. Durante i tre giorni, vengono affrontati temi legati alla salute, alla prevenzione e alla partecipazione della comunità locale. L’evento si svolge nel rispetto delle normative vigenti e con il patrocinio della Regione Lazio.

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Dal 15 al 17 maggio 2026, il Centro Commerciale RomaEst ospita “Sei Delle Torri: S alute, Sport, Comunità a ROMAEST”, l’iniziativa in collaborazione con il Municipio Roma VI delle Torri dedicata al benessere, alla prevenzione e allo sport come strumento di inclusione. Tre giornate di talk, dibattiti, demo e performance, con partner come ASL Roma 2, Policlinico Tor Vergata, Università Tor Vergata, Ospedale Bambino Gesù di Roma, Acsi e con il patrocinio della Regione Lazio. L’ingresso è libero e gratuito. Roma, 13 maggio 2026 Per tre giorni, il Centro Commerciale RomaEst si trasforma in una piazza di confronto su salute, sport e comunità. Sul palco si alterneranno medici, ricercatori, atleti, allenatori, divulgatori e creator, in un programma che intreccia voci istituzionali e racconti personali, prevenzione e cultura del movimento. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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