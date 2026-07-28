Tiro a Volo TV Iezzi e Fabbrizi di bronzo nel Mixed Team di Trap a Hangzhou

Da sportface.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli italiani Iezzi e Fabbrizi hanno conquistato il bronzo nel Mixed Team di Trap a Hangzhou, confermando il terzo posto ottenuto nelle qualificazioni. La squadra si è piazzata sul podio nella finale della tappa cinese della Coppa del Mondo di Tiro a Volo. L’evento è stato trasmesso da Sportface TV sul canale dedicato, dove è possibile rivedere tutte le immagini.

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Gli azzurri confermano in finale il terzo posto ottenuto nelle qualificazioni e chiudono sul podio la Coppa del Mondo in Cina. L’evento è stato trasmesso da Sportface TV sul canale dedicato Tiro a Volo TV, dove è possibile rivedere tutte le immagini. La Coppa del Mondo ISSF di Hangzhou si chiude con una medaglia per l’Italia. Alessia Iezzi e Massimo Fabbrizi hanno conquistato il bronzo nel Mixed Team di Trap, confermando in finale il terzo posto ottenuto nelle qualificazioni. La tappa cinese è stata trasmessa da Sportface TV su Tiro a Volo TV, il canale dedicato della piattaforma OTT. Tutte le immagini delle gare possono essere riviste al... 🔗 Leggi su Sportface.it

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