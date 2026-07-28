Tiro a volo Fabbrizi Iezzi in finale nel trap misto ad Hangzhou Fuori De Filippis Sessa
Una coppia italiana di tiro a volo ha raggiunto la finale del trap misto nella tappa di Coppa del Mondo 2026 in Cina. Massimo Fabbrizi e Alessia Iezzi sono passati oltre le qualificazioni, mentre Mauro De Filippis ed Erica Sessa sono stati eliminati.
Ci sarà una coppia azzurra nella finale del trap misto della tappa di Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo, in corso di svolgimento ad Hangzhou, in Cina: supera le qualificazioni ed accede all’ultimo atto Italia 1 di Massimo Fabbrizi ed Alessia Iezzi, mentre viene eliminata Italia 2 di Mauro De Filippis ed Erica Sessa. Nelle qualificazioni, al termine dei 150 piattelli regolamentari si impone Australia 1 di James Willett e Penny Smith, che chiude in testa in solitaria a quota 149, eguagliando il record del mondo ed andando a precedere Cina 1 di Qi Ying e Sun Yunong, che chiude alla piazza d’onore con 147. Terza posizione per Italia 1 di Massimo Fabbrizi ed Alessia Iezzi a quota 146: l’azzurro è perfetto, con 7575, mentre l’italiana fa 7175 (24-23-24). 🔗 Leggi su Oasport.it
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