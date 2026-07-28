Tiro a volo Fabbrizi Iezzi in finale nel trap misto ad Hangzhou Fuori De Filippis Sessa

Da oasport.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una coppia italiana di tiro a volo ha raggiunto la finale del trap misto nella tappa di Coppa del Mondo 2026 in Cina. Massimo Fabbrizi e Alessia Iezzi sono passati oltre le qualificazioni, mentre Mauro De Filippis ed Erica Sessa sono stati eliminati.

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Ci sarà una coppia azzurra nella finale del trap misto della tappa di Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo, in corso di svolgimento ad Hangzhou, in Cina: supera le qualificazioni ed accede all’ultimo atto Italia 1 di Massimo Fabbrizi ed Alessia Iezzi, mentre viene eliminata Italia 2 di Mauro De Filippis ed Erica Sessa. Nelle qualificazioni, al termine dei 150 piattelli regolamentari si impone Australia 1 di James Willett e Penny Smith, che chiude in testa in solitaria a quota 149, eguagliando il record del mondo ed andando a precedere Cina 1 di Qi Ying e Sun Yunong, che chiude alla piazza d’onore con 147. Terza posizione per Italia 1 di Massimo Fabbrizi ed Alessia Iezzi a quota 146: l’azzurro è perfetto, con 7575, mentre l’italiana fa 7175 (24-23-24). 🔗 Leggi su Oasport.it

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