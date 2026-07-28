Tiro a volo Massimo Fabbrizi ed Alessia Iezzi salgono sul podio nel trap misto ad Hangzhou
Durante l'ultima gara della tappa di Coppa del Mondo 2026 a Hangzhou, in Cina, l’Italia ha conquistato un podio nel tiro a volo. Nella finale del trap a coppie miste, la squadra composta da Massimo Fabbrizi e Alessia Iezzi si è piazzata terza. È il risultato finale della competizione, che si è svolta nella città cinese.
Proprio all’ultima gara arriva il podio per gli azzurri nella tappa di Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo, andata in scena ad Hangzhou, in Cina: nella finale del trap a coppie miste, infatti, Italia 1 di Massimo Fabbrizi ed Alessia Iezzi si classifica al terzo posto. Al termine dei 40 piattelli regolamentari il duello conclusivo viene vinto da Australia 1 di James Willett e Penny Smith, che si attesta a quota 37, eguagliando il record del mondo e battendo Cina 1 di Qi Ying e Sun Yunong, che si accomoda alla piazza d’onore con 35. Sale sul gradino più basso del podio, invece, Italia 1 di Massimo Fabbrizi ed Alessia Iezzi, eliminata dopo 30 piattelli con lo score di 23: l’azzurro chiude la gara con il totale di 1115 (4-4-3), mentre l’italiana termina con il punteggio di 1215 (5-4-3). 🔗 Leggi su Oasport.it
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