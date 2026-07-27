tiro a volo massimo fabbrizi si ferma ai piedi del podio nel trap ad hangzhou

Notizia in breve

Nel trap individuale maschile di Hangzhou, la tappa di Coppa del Mondo 2026, Massimo Fabbrizi si è piazzato quarto, arrivando ai piedi del podio, mentre Giovanni Pellielo si è classificato ottavo. Entrambi gli atleti italiani hanno partecipato alla finale, che si è disputata sulle pedane cinesi.