Tiro a volo Massimo Fabbrizi si ferma ai piedi del podio nel trap ad Hangzhou
Nel trap individuale maschile di Hangzhou, la tappa di Coppa del Mondo 2026, Massimo Fabbrizi si è piazzato quarto, arrivando ai piedi del podio, mentre Giovanni Pellielo si è classificato ottavo. Entrambi gli atleti italiani hanno partecipato alla finale, che si è disputata sulle pedane cinesi.
Massimo Fabbrizi si ferma ai piedi del podio e Giovanni Pellielo si classifica ottavo: questo quanto ottenuto dagli azzurri qualificati alla finale del trap individuale maschile della tappa di Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo in corso sulle pedane di Hangzhou, in Cina. Nel duello finale successo dello statunitense William Hinton, che al termine dei 30 piattelli regolamentari piega la resistenza di Angelo Scalzone, tiratore che ora rappresenta il Qatar, sconfitto per 28-27. Gradino più basso del podio per il padrone di casa cinese Qi Ying, eliminato in terza posizione con 2225. Resta ai piedi del podio, invece, l’azzurro Massimo Fabbrizi, il quale dopo aver chiuso al secondo posto nelle qualificazioni, deve accontentarsi della quarta piazza in finale, venendo eliminato con lo score di 1620. 🔗 Leggi su Oasport.it
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