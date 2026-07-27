Durante la Coppa del Mondo di Tiro a Volo a Hangzhou, tre italiani si sono qualificati per le finali nel trap. Massimo Fabbrizi e Giovanni Pellielo sono passati tra gli uomini, mentre Erica Sessa ha ottenuto l'accesso nella gara femminile. Le finali saranno trasmesse in diretta su Tiro a Volo TV, canale della piattaforma OTT Sportface TV.

Tre azzurri superano le qualificazioni nelle prove individuali: Massimo Fabbrizi e Giovanni Pellielo tra gli uomini, Erica Sessa nella gara femminile. Le finali sono in diretta su Tiro a Volo TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV. Tre azzurri conquistano l’accesso alle finali individuali del Trap nella tappa di Hangzhou della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo. Massimo Fabbrizi e Giovanni Pellielo hanno superato le qualificazioni nella competizione maschile, mentre Erica Sessa ha centrato uno degli otto posti disponibili tra le donne. Le fasi decisive della competizione cinese possono essere seguite in diretta su Tiro a Volo TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Tiro a Volo TV, Coppa del Mondo a Hangzhou: Fabbrizi, Pellielo e Sessa in finale nel Trap

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