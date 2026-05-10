Tiro a volo De Filippis Stanco in finale nel trap misto ad Almaty Quinti Pellielo Caporuscio

Durante la seconda tappa della Coppa del Mondo, ad Almaty, una coppia italiana si è qualificata per la finale del trap misto. La coppia composta da De Filippis e Stanco ha raggiunto la finale, mentre Pellielo e Caporuscio si sono fermati al quinto posto. La competizione si svolge tra diverse coppie internazionali, concludendo le fasi eliminatorie con questa qualificazione.

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