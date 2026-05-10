Tiro a volo De Filippis Stanco in finale nel trap misto ad Almaty Quinti Pellielo Caporuscio
Durante la seconda tappa della Coppa del Mondo, ad Almaty, una coppia italiana si è qualificata per la finale del trap misto. La coppia composta da De Filippis e Stanco ha raggiunto la finale, mentre Pellielo e Caporuscio si sono fermati al quinto posto. La competizione si svolge tra diverse coppie internazionali, concludendo le fasi eliminatorie con questa qualificazione.
Ci sarà una coppia italiana nella finale del trap misto della seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo: ad Almaty, in Kazakistan, Mauro De Filippis e Silvana Maria Stanco vincono le qualificazioni ed entrano all’ultimo atto col dorsale numero 1, importante in caso di pari merito al momento delle eliminazioni progressive. Quinta, e quindi prima delle escluse dalla finale, l’altra coppia azzurra, formata da Giovanni Pellielo e Federica Caporuscio. Nelle qualificazioni il primo posto va ad Italia 1 di Mauro De Filippis e Silvana Maria Stanco, che si impongono con lo score di 145150 (7475 per l’azzurro e 7175 per la compagna di squadra).🔗 Leggi su Oasport.it
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