Le nuove regole per la sosta a Tirano prevedono l’introduzione di tariffe a pagamento e cartelli informativi aggiornati. La segnaletica attuale non è sufficiente, causando confusione tra i visitatori. Le autorità hanno deciso di aggiungere cartelli più chiari per facilitare l’orientamento e la comprensione delle modalità di sosta. La modifica delle regole ha avuto effetto da poco, generando disorientamento tra i turisti che arrivano in città.

Tirano (Sondrio), 28 luglio 2026 – Le nuove regole per la sosta mandano in confusione i turisti giunti in città. Necessari, almeno temporaneamente, cartelli illustrativi ben visibili in attesa che vengano aggiornati da parte di Secam, concessionaria del servizio di gestione della sosta a pagamento, tutti i parcometri e la segnaletica verticale, operazione questa in azione in queste settimane e che renderà di fatto efficace a tutti gli effetti l'ordinanza. Molti visitatori giunti da fuori provincia alla scoperta di Tirano hanno, infatti, evidenziato l'incongruenza fra le informazioni contenute nella segnaletica verticale posizionata nei pressi delle aree sosta cittadine e i vicini parcometri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tirano, sosta a pagamento e nuove regole: turisti confusi, servono cartelli in più

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