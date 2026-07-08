Fiumicino e Fregene cambia la sosta a pagamento | nuove regole per residenti auto elettriche e strisce blu
Nel Comune di Fiumicino, le regole per la sosta a pagamento sono state aggiornate. La delibera approvata dalla Giunta introduce nuove modalità per residenti, veicoli elettrici e auto in divieto di sosta nelle strisce blu. Le modifiche riguardano le tariffe e le modalità di accesso alle aree di sosta, con l’obiettivo di regolamentare meglio il traffico e favorire l’uso di veicoli più ecologici. Le nuove norme entreranno in vigore a partire da una data non ancora comunicata.
Fiumicino, 8 luglio 2026 – Cambiano le regole per la sosta tariffata nel Comune di Fiumicino. La Giunta comunale ha approvato una delibera con nuove integrazioni alla gestione sperimentale dei parcheggi a pagamento, intervenendo in particolare su Fregene ( leggi qui ), sul Piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa e sulla disciplina per i veicoli elettrici. Il provvedimento, approvato il 6 luglio 2026, proroga inoltre la gestione sperimentale della sosta tariffata fino al 30 giugno 2027, nelle more della conclusione del procedimento definitivo. L’obiettivo dichiarato dall’Amministrazione è verificare efficacia, efficienza e sostenibilità economico-gestionale del modello affidato alla società in house Servizi Civici S. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
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