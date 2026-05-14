Cantiere al Pincio | nuove regole per sosta e viabilità a San Piero

Al Pincio sono in corso lavori che hanno portato all’adozione di nuove regole per la sosta e la viabilità nell’area. Durante il periodo di intervento, verranno stabilite aree di parcheggio gratuite per i veicoli, con indicazioni specifiche su dove poter lasciare le automobili senza costi aggiuntivi. I percorsi per raggiungere l’ospedale Angioloni subiranno modifiche, con nuove indicazioni per i veicoli e i pedoni. Le modifiche saranno segnalate tramite cartelli e segnali temporanei lungo le strade interessate.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Dove potrete parcheggiare gratuitamente durante i lavori al Pincio?. Come cambieranno i percorsi per raggiungere l'ospedale Angioloni?. Dove si sposteranno le bancarelle del mercato ogni mercoledì?. Quali alberi verranno rimossi per garantire la sicurezza del piazzale?.? In Breve Sosta gratuita prima ora spostata presso il parcheggio vicino alle Poste di San Piero.. Tre stalli in Piazza San Francesco per disabili e quattro per mezzi di soccorso.. Disco orario di 60 minuti per la zona ZTL vicino al Ponte dei Frati.. Mercato del mercoledì ricollocato tra piazza Allende e via Garibaldi per i venditori.. Il cantiere per la riqualificazione del Pincio a San Piero è ufficialmente iniziato giovedì scorso, portando l’occupazione dell’area di Piazzale Beniamino Miliani all’attenzione dei cittadini. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cantiere al Pincio: nuove regole per sosta e viabilità a San Piero ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Riqualificazione del Pincio, partito il cantiere a San PieroGiovedì scorso è puntualmente iniziata l’occupazione dell’area di cantiere per la riqualificazione del Pincio (Piazzale Beniamino Miliani). San Piero, riqualificazione del Pincio al viaDa giovedì, via ai lavori di riqualificazione del piazzale Beniamino Miliani (’Pincio’) a San Piero in Bagno. Temi più discussi: Riqualificazione del Pincio, partito il cantiere a San Piero; San Piero, riqualificazione del Pincio al via; Riqualificazione del Pincio partito il cantiere a San Piero. Riqualificazione del Pincio, partito il cantiere a San PieroEcco il nuovo piano sosta temporaneo: prima ora gratuita trasferita al parcheggio delle Poste. ilrestodelcarlino.it San Piero, riqualificazione del Pincio al viaDa giovedì partono i lavori attesi per l’area Beniamino Miliani, dopo lo spostamento del campo da basket: piazzale più sicuro e funzionale ... msn.com