Il 29 luglio 1976 si sono celebrati cinquant'anni dal giuramento della prima donna ministra in Italia. La nomina, avvenuta in modo inaspettato, segnò un momento storico per la politica italiana. Durante il suo mandato, si impegnò per la parità salariale e il diritto all’aborto, anche se in un contesto di forte influenza cattolica. La sua presenza nel governo rappresentò un punto di svolta per la rappresentanza femminile e le questioni di genere nel paese.

Era un governo destinato, a suo modo, a entrare nella storia politica dell’ancor giovane Repubblica Italiana. Siamo alla fine del luglio 1976, il giorno è giovedì 29, cinquant’anni fa tondi tondi. Mezza Italia sta aspettando l’ormai imminente fine settimana per sbarcare ufficialmente nel mese delle vacanze e un bel pezzo di Paese – come vedremo poi – staziona già sotto l’ombrellone. Giulio Andreotti forma un governo, il suo terzo da presidente del Consiglio, composto esclusivamente da ministri della Democrazia Cristiana, che in pieno agosto otterrà la fiducia delle Camere come primo esempio di una formula che passerà agli annali sotto il nome di «compromesso storico»: l’esecutivo, infatti, nei numeri si regge sul bizantinismo della «non sfiducia» o della «solidarietà nazionale». 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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© Corrieredelveneto.corriere.it - Tina Anselmi, cinquant'anni fa il giuramento della prima donna ministra in Italia: dalla nomina a sorpresa all'impegno per la parità salariale e il diritto all'aborto (da cattolica)

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